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Дроны «Ахмата» уничтожили под Суджей пункт дислокации ВСУ

БПЛА спецназа «Ахмат» уничтожили пункт дислокации ВСУ неподалеку от Суджи

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Иван Родионов/РИА Новости

Операторы беспилотных летательных аппаратов группы «Аида» спецназа «Ахмат» ликвидировали пункт временной дислокации украинских сил в одном из сел неподалеку от Суджи в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости боец с позывным «Элджей».

«В доме были обнаружены тепловые сигнатуры, кто-то не хороший там живет. Судя по тому количеству народа, которые там ходили, замечали движение, тепло там постоянно излучается, сделали вывод, что там ПВД какое-нибудь или в идеале штаб небольшой группировки, ну штаб хотя бы на это село, с которого осуществляется руководство… Надо отправить сейчас наших коллег с FPV уничтожить этот домик», — пояснил «Элджей», давая комментарий о действиях операторов.

Он добавил, что по разведывательным данным в этом населенном пункте нет гражданского населения, а подвалы и часть домов находятся под контролем ВСУ.

По словам бойца, сначала был нанесен удар по сараю, где находился генератор. После этого был произведен еще один удар, который зафиксировали средства слежения.

Накануне в Харьковской области разведчики подразделения «Север» ВС РФ ночью при помощи беспилотников обнаружили украинскую бронированную машину. Экипаж автомобиля ВСУ попытался скрыться в лесополосе, но был оперативно уничтожен оператором FPV-дрона.

Ранее ВСУ получили дроны, способные обходить средства радиоэлектронной борьбы.

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