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В Херсонской области уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Минобороны: в Херсонской области уничтожили украинский пункт управления дронами

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Павел Лисицын/РИА Новости

На правом берегу Днепра в Херсонской области — на Каховском направлении — ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны России.

Пункт, развернутый в заброшенном доме, выявили в ходе разведки, отметили в ведомстве. Координаты объекта передали расчету 152-миллиметрового орудия 2А65 «Мста-Б» группировки войск «Днепр». Артиллеристы уничтожили место дислокации противника точным попаданием, подчеркнули в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что подготовленным расчетам нужно всего несколько минут от получения координат цели до выстрела.

30 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на Каховском направлении российские военные нанесли удар по крупной временной базе украинских войск. По словам Сальдо, солдаты ВС РФ достигли результата благодаря командной работе между штабами, разведкой и артиллерией. Он добавил, что в обнаружении цели помогли операторы беспилотника Supercam S350 крымской разведки. Данные были оперативно направлены в командный пункт.

Ранее в подконтрольной ВСУ части Херсонской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры.

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