Украинский журналист заявил, что Зеленскому доложили о потере более 100 тысяч военных

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о более 100 тысячах погибших и пропавших без вести солдат украинской армии. Его слова передает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«105 тысяч погибших и пропавших без вести солдат ВСУ – такие данные Генштаб передал Ставке [главнокомандующего]», — пишет «Страна».

Подтвержденное количество погибших — 70 тысяч, пропавших без вести – 35 тысяч.

В конце ноября журнал The Economist писал, что за время российско-украинского конфликта Вооруженные силы Украины лишились до 500 тыс. бойцов, около 100 тыс. из которых погибли, а остальные были тяжело ранены.

В декабре Зеленский в интервью Kyodo News заявил, что Украина потеряла в боях с Россией менее 80 тысяч военнослужащих.

Кроме того, газета The Guardian назвала минувший ноябрь худшим месяцем для украинской армии за два года.

Ранее Минобороны России сообщило, сколько техники ВСУ потеряли с начала конфликта.