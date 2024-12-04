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Ноябрь назвали худшим месяцем для ВСУ за два года

The Guardian: в ноябре ВСУ потеряли контроль над землями размером с Нью-Йорк

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nna Varenytsia/Reuters

Минувший ноябрь стал для Вооруженных сил Украины (ВСУ) худшим месяцем за два года. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Украина в ноябре лишилась территорий, общая площадь которых равна площади Нью-Йорка — это худший показатель за месяц для военных страны с сентября 2022 года», — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что суммарная площадь утраченных Украиной земель в ноябре текущего года составила 1 202 квадратных километра. При этом основная часть территорий, которые Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль, расположена в Донбассе.

4 декабря депутат Верховной рады Украины Виктория Сюмар заявила, что армия страны буквально «в эти минуты» уступает российским войскам контроль над важными населенными пунктами. В частности, речь идет о городах Дзержинск и Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

По словам парламентария, после череды провалов на поле боя Киев должен был выработать конкретные предложения по строительству фортификационных сооружений. Однако украинские чиновники так и не предприняли никаких шагов в этом направлении.

Ранее военный эксперт рассказал, сколько населенных пунктов ВС РФ осталось взять под контроль для полного освобождения Луганской народной республики (ЛНР).

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