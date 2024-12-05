Рогов заявил о признаках подготовки наступления ВСУ на Ореховском направлении

Украинские войска могут готовиться к контрнаступлению на Ореховском направлении в Запорожской области. На это может указывать то, что они начали разминировать собственные минные поля в этом районе, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

«На запорожском фронте, на Ореховском направлении, то есть не около первой линии обороны, но, тем не менее, они начали разминировать минные поля со своей стороны. Как минимум странно. <...> Может быть, попытаются сунуться, где-то закопаются», — сказал Рогов.

5 декабря генштаб ВСУ назвал напряженной обстановку на всей линии фронта.

3 декабря РИА Новости со ссылкой на российского военного сообщало, что российские войска с помощью беспилотных летательных аппаратов создали 30-километровую буферную зону в Запорожской области.

Ранее в Финляндии сообщили о тревожной тенденции для ВСУ на фронте.