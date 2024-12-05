Генерал США в отставке назвал слишком высоким призывной возраст на Украине

На Украине установлена слишком высокая планка призывного возраста, в большинстве государств она существенно ниже, заявил в интервью украинскому изданию «Общественное» бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

«По моему мнению, призывной возраст на Украине слишком высок. В большинстве стран мира можно поступить на военную службу уже в 18 или 19 лет. Украина тоже могла бы использовать такую возможность», — сказал военный.

Он добавил, что решение Киева понимает, однако «стране нужны солдаты». Кроме того, Ходжес считает, что украинским властям нужно активнее привлекать к службе женщин и уехавших в западные страны украинцев. Доверие последних, полагает отставной генерал, Киеву еще предстоит заслужить.

3 декабря газета Washington Post сообщила, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет.

4 декабря глава госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что существует мнение о необходимости мобилизации молодежи на Украине, и многие это поддерживают.

Ранее экс-сотрудник СБУ предупредил об опасности снижения призывного возраста для Украины.