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Экс-сотрудник СБУ предупредил об опасности снижения призывного возраста для Украины

Экс-сотрудник СБУ Ступак: снижение возраста призыва поставит Украину под угрозу

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Возможное снижение призывного возраста на Украине может поставить страну под угрозу. Об этом заявил военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак французскому журналу Le Point.

По его словам, принятие подобного решения подвергнет Украину риску, но не окажет существенного влияния на текущий конфликт. Экс-сотрудник СБУ отметил, что молодые украинцы не желают принимать участие в боевых действиях.

«Моральный дух [украинских военных] низок, и учащаются случаи коррупции», — сказал Ступак.

27 ноября агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Джо Байдена предложила Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии. По словам неназванного чиновника, российские военнослужащие добиваются устойчивого прогресса на востоке и начинают оттеснять украинские позиции под Курском.

1 декабря немецкий генерал Роланд Картер заявил, что Киеву нужно принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет, поскольку Украине срочно нужны солдаты. Он обратил внимание на то, что правительство страны «прекрасно знает, откуда можно взять людей».

Ранее Рада приняла законопроект об автоматическом взятии на воинский учет 17-летних.

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