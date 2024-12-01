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Немецкий генерал призвал Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет

Немецкий генерал Картер: Киеву нужно снизить возраст мобилизации до 18 лет

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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Киеву нужно принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет, поскольку Украине срочно нужны солдаты. Об этом заявил немецкий генерал Роланд Картер в эфире YouTube-канала газеты Die Welt.

«Одно из возможных решений, конечно, заключается в том, чтобы понизить призывной возраст до 18 лет», — отметил он.

Картер обратил внимание на то, что правительство Украины «прекрасно знает, откуда можно взять людей». По его словам, в большинстве стран — членов Североатлантического альянса в армию призывают с 18 лет, а в некоторых государствах с 16-летнего возраста.

Кроме того, немецкий генерал выразил несогласие с инициативой отправить войска НАТО на территорию Украины. Вместо того, чтобы идти на такой шаг, следует отправлять в ВСУ украинских беженцев, находящихся в Европе, предложил Картер.

На этой неделе администрация президента США Джо Байдена предложила Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии. Мобилизация и увеличение численности личного состава могли бы существенно изменить ситуацию на поле боя в данный момент, добавили в Белом доме.

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что инициатива о снижении возраста мобилизации до 18 лет является желанием продолжения войны. По ее мнению, Вашингтон и Киев больше «не скрывают своих истинных целей».

Ранее Зеленский высказался о снижении возраста мобилизации на Украине.

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