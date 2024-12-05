В Курской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал гражданский автомобиль в Большесолдатском районе Курской области. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Зайцев в своем Telegram-канале.

«Наблюдается высокая активность дронов. Сегодня на Горянке подбит один легковой автомобиль», — заявил он.

По словам политика, в результате атаки беспилотника пострадал один человек.

До этого блогер Юрий Подоляка заявил, что в Курской области начался военный «движ», в регионе идут очень упорные бои. При этом блогер признался, что масштаб операции под Курском ему неизвестен.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. По его словам, на действия украинской стороны последует достойный ответ.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.