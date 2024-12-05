Военный блогер сообщил о начале «упорных боев» в Курской области

В Курской области начался военный «движ», в регионе идут очень упорные бои. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

При этом блогер признался, что масштаб операции под Курском ему неизвестен.

«Держим кулаки и молимся за парней», — написал Подоляка.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.