Дрон ВСУ атаковал Астраханскую область, откуда запускали «Орешник»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки при помощи беспилотника на полигон Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, российские средства противовоздушной обороны сбили БПЛА в нескольких метрах от въезда на территорию. Взрывная волна повредила ворота.

Власти пока не комментировали эту информацию.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.