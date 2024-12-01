Глава «Роскосмоса» заявил о возможностях для обеспечения армии «Орешником»

В России есть все возможности, чтобы в полной мере обеспечить Вооруженные силы страны баллистическими ракетами средней дальности «Орешник». Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов корреспонденту «России» Павлу Зарубину, передает Telegram-канал издания «Вести».

По его словам, Россия за более чем два года нарастила кратно производство высокоточных систем.

«Что касается «Орешника», у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить министерство обороны, скажем так, в нужном количестве», — сказал Борисов.

28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что центры принятия решений на Украине могут стать целью для поражения «Орешником». Он подчеркнул, что Генштаб и Минобороны подбирают соответствующие объекты, ими могут быть не только военные и оборонно-промышленные предприятия.

По его словам, в случае массового использования этих ракет мощь удара будет сопоставима с применением ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Европа восприняла запуск ракеты «Орешник» как зарю новой ракетной эры.