В Финляндии прошел учебный полет французских и шведских истребителей

Шведские и французские истребители выполнили учебный полет в воздушном пространстве Финляндии. Об этом сообщили в пресс-службе финских военно-воздушных сил в соцсети X.

«Истребители Финляндии F/A-18 Hornet, Швеции JAS 39 Gripen и Франции Rafale, а также самолет-заправщик A330 MMU выполнили совместный заход в воздушном пространстве», — говорится в сообщении.

До этого военный эксперт Александр Степанов заявил, что учения стран Запада в Финляндии Lightning Strike 24 символизируют подготовку НАТО к ведению боевых действий с Россией. Он напомнил, что военные учения НАТО пройдут в финской Лапландии на полигоне Роваярви, который является крупнейшим в Северной Европе. Эксперт особенно обратил внимание на то, что эти учения будут проходить всего в 100 километрах от границы с РФ.

В начале октября сообщалось, что Финляндия планирует использовать в миссиях НАТО в 2025 году два корабля и до пяти истребителей.

Ранее президент Финляндии назвал главную угрозу для НАТО.