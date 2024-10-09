Стало известно, что будет использовать Финляндия в миссиях НАТО в 2025 году

Финляндия планирует использовать в миссиях НАТО в 2025 году два корабля и до пяти истребителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны страны.

«В 2025 году Финляндия примет участие в миссиях НАТО по коллективной обороне в мирное время с двумя кораблями военно-морских сил и авиационного звена, насчитывающего до пяти истребителей», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Хельсинки планирует иметь постоянные военно-морские силы и силы противоминной обороны в Балтийском, Северном морях и Северной Атлантике.

До этого финский президент Александр Стубб отметил , что Россия остается наиболее прямой и существенной угрозой для Североатлантического альянса и Финляндии.

Также стало известно, что финские военнослужащие в 2024 году впервые примут участие в ядерных учениях НАТО.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.