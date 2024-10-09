Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что будет использовать Финляндия в миссиях НАТО в 2025 году

МО Финляндии: в 2025 году в миссиях НАТО используют до пяти истребителей

close
Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via Reuters

Финляндия планирует использовать в миссиях НАТО в 2025 году два корабля и до пяти истребителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны страны.

«В 2025 году Финляндия примет участие в миссиях НАТО по коллективной обороне в мирное время с двумя кораблями военно-морских сил и авиационного звена, насчитывающего до пяти истребителей», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Хельсинки планирует иметь постоянные военно-морские силы и силы противоминной обороны в Балтийском, Северном морях и Северной Атлантике.

До этого финский президент Александр Стубб отметил , что Россия остается наиболее прямой и существенной угрозой для Североатлантического альянса и Финляндии.

Также стало известно, что финские военнослужащие в 2024 году впервые примут участие в ядерных учениях НАТО.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами