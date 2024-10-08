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Президент Финляндии назвал главную угрозу для НАТО

Президент Финляндии Стубб: РФ является наиболее существенной угрозой для НАТО

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Global Look Press

Финский президент Александр Стубб считает, что Россия остается наиболее прямой и существенной угрозой для Североатлантического альянса и Финляндии. Его заявление опубликовано на сайте НАТО.

Стубб выступал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

До этого стало известно, что финские военнослужащие в 2024 году впервые примут участие в ядерных учениях НАТО.

27 сентября в финском городе Миккели появился штаб сухопутных войск НАТО. Населенный пункт находится на расстоянии 100 км от российской границы и 304 км от Санкт-Петербурга.

Ранее президент Финляндии захотел исключить Россию из Совбеза ООН.

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