Президент Финляндии назвал главную угрозу для НАТО

Финский президент Александр Стубб считает, что Россия остается наиболее прямой и существенной угрозой для Североатлантического альянса и Финляндии. Его заявление опубликовано на сайте НАТО.

Стубб выступал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

До этого стало известно, что финские военнослужащие в 2024 году впервые примут участие в ядерных учениях НАТО.

27 сентября в финском городе Миккели появился штаб сухопутных войск НАТО. Населенный пункт находится на расстоянии 100 км от российской границы и 304 км от Санкт-Петербурга.

Ранее президент Финляндии захотел исключить Россию из Совбеза ООН.