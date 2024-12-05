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В РФ прокомментировали попытку ВСУ атаковать место запуска «Орешника»

Депутат Колесник назвал ожидаемой попытку ВСУ атаковать место запуска «Орешника»

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал ожидаемой попытку ВСУ атаковать место запуска «Орешника». Его слова передает «Лента.ру».

«Было бы странно думать, что они (ВСУ. — «Газета.Ru») не предпримут вот такую вот историю. «Орешник» должен ответить на эту попытку. Так что пусть опять ждут ответа», — отметил депутат.

Он добавил, что время нанесения ответного удара выберет президент РФ Владимир Путин, являющийся верховным главнокомандующим.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что ВСУ предприняли попытку атаки при помощи беспилотника на полигон Капустин Яр в Астраханской области.

По данным канала, российские средства противовоздушной обороны сбили БПЛА в нескольких метрах от въезда на территорию. Взрывная волна повредила ворота.

Ранее стало известно, как Украина хочет «сбивать» российские ракеты «Орешник».

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