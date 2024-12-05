В РФ прокомментировали попытку ВСУ атаковать место запуска «Орешника»

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал ожидаемой попытку ВСУ атаковать место запуска «Орешника». Его слова передает «Лента.ру».

«Было бы странно думать, что они (ВСУ. — «Газета.Ru») не предпримут вот такую вот историю. «Орешник» должен ответить на эту попытку. Так что пусть опять ждут ответа», — отметил депутат.

Он добавил, что время нанесения ответного удара выберет президент РФ Владимир Путин, являющийся верховным главнокомандующим.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что ВСУ предприняли попытку атаки при помощи беспилотника на полигон Капустин Яр в Астраханской области.

По данным канала, российские средства противовоздушной обороны сбили БПЛА в нескольких метрах от въезда на территорию. Взрывная волна повредила ворота.

Ранее стало известно, как Украина хочет «сбивать» российские ракеты «Орешник».