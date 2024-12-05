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Российские бойцы «перерезали» ВСУ путь отступления из Курахово

ТАСС: ВС РФ перекрыли единственную трассу, по которой ВСУ могли уйти из Курахово

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие в ходе боевых действий фактически «перерезали» трассу КураховоЗапорожье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

В материале отмечается, что эта дорога представляла собой единственный путь, по которому солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли покинуть город Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Поэтому теперь у украинских военных почти не осталось шансов на то, чтобы выйти из населенного пункта.

«Оборона противника к северу от Курахово продавлена, трасса Курахово — Запорожье фактически перерезана», — подчеркнул источник агентства.

5 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что бойцы Вооруженных сил РФ взяли под свой контроль северный берег Кураховского водохранилища в ДНР. После этого российские солдаты начали продвигаться к его западным окраинам.

При этом город Курахово, за который в настоящее время идут активные сражения, находится на южном берегу водохранилища. 4 декабря Рогов сообщил, что российские военные уже выбили ВСУ из большей части населенного пункта.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского обвинили в нежелании спасать военных страны в Курахово.

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