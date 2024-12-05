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Российские бойцы взяли под контроль один из берегов Кураховского водохранилища

Рогов: ВС РФ взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные в ходе боевых действий взяли под свой контроль северный берег Кураховского водохранилища, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

В настоящее время в данном регионе идут активные сражения за город Курахово. Населенный пункт находится на южном берегу водохранилища, подчеркнул эксперт.

«Сейчас наша армия взяла под контроль северный берег Кураховского водохранилища, продвигаясь к его западным окраинам», — сказал Рогов.

Он обратил внимание, что в случае выхода на западные окраины водохранилища Вооруженные силы РФ смогут взять под огневой контроль Запорожский проспект. Эта трасса представляет собой один из путей снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находится в Курахово.

4 декабря советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские бойцы взяли под огневой контроль достаточной большой участок трассы Запорожье — Курахово. По его словам, эта дорога представляет собой главную транспортную артерию для снабжения ВСУ на Южнодонецком направлении.

Ранее в Общественной палате РФ рассказали об успехах российских военных непосредственно в черте города Курахово.

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