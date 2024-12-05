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Начальники генштабов ВС РФ и США провели телефонный разговор по ситуации на Украине

NYT: начальники генштабов ВС РФ и США Герасимов и Браун обсудили Украину

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Минобороны России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Чарльз Браун провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили конфликт на Украине и другие вопросы. Об этом сообщает газета New York Times.

По данным издания, телефонный разговор состоялся 27 ноября.

Во время беседы Герасимов заявил Брауну, что запуск российской баллистической ракеты «Орешник» был запланирован задолго до того, как администрация президента США Джо Байдена позволила Украине использовать американские ATACMS для нанесения ударов по территории России.

Президент России Владимир Путин в ноябре объявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях при помощи американских дальнобойных ракет ATACMS и британских дальнобойных ракет Storm Shadow.

В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту военно-промышленного комплекса Украины с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». В Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения.

Ранее в правительстве раскрыли тайну названия ракеты «Орешник».

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Операция на Украине
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