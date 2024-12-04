Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По информации ведомства, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был уничтожен около 16:00 мск.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в городе Шебекино после двух атак беспилотников со стороны украинских войск были ранены два мирных жителя.

Днем в среду министерство обороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 61 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, в ночь на 4 декабря в регионах РФ были уничтожены 24 дрона ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.