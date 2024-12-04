Мирный житель ранен из-за взрыва беспилотника на дороге в Белгородской области

В городе Шебекино Белгородской области 4 декабря после двух атак беспилотников со стороны ВСУ ранены два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина получил ранение в результате детонации дрона о дорожное полотно. С минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ», — написал глава региона.

Уточняется, что после оказания помощи мужчину переведут на лечение в городскую больницу Белгорода. Второго пострадавшего бойцы самообороны доставили в районную больницу с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением спины.

Сообщается, что после атаки со стороны ВСУ в Шебекино осколками посечены четыре гражданских автомобиля, повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. Оперативные службы работают на месте происшествий. Информация о последствиях на земле уточняется.

Ранее дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области.