Министерство обороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 61 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Средствами противовоздушной обороны сбит 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

До этого в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны Российской Федерации менее чем за два часа утром в среду, 4 декабря, сбили 11 украинских беспилотников над пятью регионами России. По данным ведомства, шесть дронов уничтожили над территорией Ростовской области, два — над Курской, по одному — над Брянской, Рязанской и Калужской областями.

Также в российском оборонном ведомстве отчитались, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата над Ростовской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Астраханской областями, а также над Краснодарским краем.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.