В Горловке сообщили о взрыве украинского БПЛА в поселке Гольмовский

Беспилотник-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) разорвался в поселке Гольмовский в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«Беспилотник ВФУ разорвался в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки. — прим. ред.)», — заявил он.

По словам Приходько, в результате падения беспилотника обесточен ряд домов.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после двух атак беспилотников со стороны ВСУ ранены два мирных жителя. По его словам, после атаки осколками посечены четыре гражданских автомобиля, повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. Оперативные службы работают на месте происшествий.

4 декабря Минобороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 61 беспилотник ВСУ. По данным ведомства, менее чем за два часа утром ВС РФ сбили 11 украинских беспилотников над пятью регионами страны.

Ранее дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области.