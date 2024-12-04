Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Горловке сообщили о взрыве украинского БПЛА в поселке Гольмовский

Мэр Горловки Приходько: в поселке Гольмовский взорвался беспилотник ВСУ

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Беспилотник-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) разорвался в поселке Гольмовский в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«Беспилотник ВФУ разорвался в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки. — прим. ред.)», — заявил он.

По словам Приходько, в результате падения беспилотника обесточен ряд домов.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после двух атак беспилотников со стороны ВСУ ранены два мирных жителя. По его словам, после атаки осколками посечены четыре гражданских автомобиля, повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. Оперативные службы работают на месте происшествий.

4 декабря Минобороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 61 беспилотник ВСУ. По данным ведомства, менее чем за два часа утром ВС РФ сбили 11 украинских беспилотников над пятью регионами страны.

Ранее дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами