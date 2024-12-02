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Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области

В Белгородской области беспилотник атаковал гражданский автомобиль

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Телеграм-канал «Владимир Сальдо»

2 декабря в селе Колотиловка Белгородской области БПЛА атаковал движущийся легковой автомобиль. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Колотиловка Краснояружского района БПЛА атаковал движущийся легковой автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавший с осколочным ранением лица самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение», — написал глава региона.

Сообщается, что ВСУ нанесли удары по трём населённым пунктам. В городе Шебекино в результате обстрела повреждено остекление в двух многоквартирных домах, также осколками посечены два легковых гражданских автомобиля. В селе Красная Нива Белгородского района вследствие атаки FPV-дрона пробита кровля жилого дома. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.

До этого 2 декабря в Белгородской области дроны ВСУ атаковали три гражданских автомобиля.

Ранее сообщалось, что в России деньги дистрибьютора BMW направят на покупку дронов для СВО.

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