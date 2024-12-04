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На Украине началось серийное производство реактивного беспилотника «Паляниця»

Глава МО Умеров: Украина начала серийное производство ракеты-дрона «Паляниця»

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Inna Varenytsia/REUTERS

На Украине началось серийное производство ракеты-дрона «Паляниця». Об этом заявил министр обороны Умеров, пишет украинский Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, выпуск вооружения осуществляется при совместном участии государства и частного предприятия.

По мнению военного эксперта Андрея Кошкина, новая украинская ракета-дрон «Паляниця» вряд ли окажется эффективным оружием, так как остается под вопросом способность военно-промышленного комплекса Украины создать качественное оборудование. Кошкин добавил, что прошлый опыт Украины в создании оружия показал, что все разработки представляли собой модернизацию уже существующего оборудования.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 24 августа украинские войска впервые применили новое оружие — ракету-дрон «Паляниця». Где именно было применено оружие, он не уточнил.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина тестирует четыре вида своих ракет.

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