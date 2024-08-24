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Зеленский заявил, что Украина впервые применила новое оружие

«Страна»: Зеленский заявил, что ВСУ впервые применили ракету-дрон «Паляниця»

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 24 августа Вооруженные силы страны впервые применили новое оружие — ракету-дрон «Паляниця». Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram-канале.

Где именно было применено оружие, он не уточнил.

21 августа командир расчета БПЛА «Ланцет» российских десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Рысь» рассказал, что украинские войска применяют новую тактику, используя FPV-дроны.

По словам военного, украинские бойцы поднимают ударные коптеры на высоту до 3000 метров и там пытаются перехватывать российские «Ланцеты».

В июле замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что Вооруженные силы Украины применяют химическое оружие против российской армии. По его словам, ВС РФ собрали «исчерпывающий и суперобъемный» материал по нарушению Конвенции о биологическом и токсинном оружии со стороны Киева.

Ранее Зеленский пообещал россиянам горя.

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