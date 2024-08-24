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Военный эксперт оценил эффективность нового оружия Украины

Полковник Кошкин усомнился в эффективности ракеты-дрона «Паляниця»

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Inna Varenytsia/REUTERS

Новая ракета-дрон «Паляниця» вряд ли окажется эффективным оружием, так как остается под вопросом способность украинского военно-промышленного комплекса создать качественное оборудование. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Они в свое время говорили о том, что они станут страной самого передового вооружения, допустим, как Израиль. А так они толком сами ничего не сделали. Я глубоко убежден, что это пересобранное [из старого оружия], потому что экономики нет, что они могут создать?» — сказал полковник.

Кошкин добавил, что прошлый опыт Украины в создании оружия показал, что все разработки представляли собой модернизацию уже существующего оборудования. По словам военного эксперта, в конечном итоге результаты работы украинского военно-промышленного комплекса не получили популярности даже в армии страны.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 24 августа украинские войска впервые применили новое оружие — ракету-дрон «Паляниця». Где именно было применено оружие, он не уточнил.

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