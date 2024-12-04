Российский боец рассказал о предновогодних боях в зоне СВО

Российские военнослужащие продолжали принимать участие в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) даже в канун Нового года. Об этом рассказал штурмовик с позывным «Смайл», передает Telegram-канале Минобороны РФ.

«Мы залетали на позиции 31 декабря. В 12 часов ночи нас командир роты всех поздравил с Новым годом, а утром мы дальше пошли давить нацистов», — сказал военнослужащий.

Несколькими часами ранее Telegram-канал SHOT опубликовал кадры, на которых российский военнослужащий на велосипеде повел военную технику в атаку через минное поле в зоне спецоперации. По данным авторов, штурмовик хорошо знал карту местности, поэтому решил поехать впереди бронемашины пехоты — таким образом он смог провести сослуживцев безопасным путем.

В ноябре протоиерей Дмитрий Бабкин из Новосибирска рассказал об исповедях бойцов СВО. Он отметил, что для военных было главным вернуться домой живыми, даже если ранеными.

Ранее экс-полковник ВС РФ оценил шансы ВСУ удержаться в Курской области до инаугурации Трампа.