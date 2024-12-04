Российские войска в течение суток поразили инфраструктуру военных аэродромов и склады боеприпасов украинской армии. Об этом проинформировало Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

По данным министерства, также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 133-х районах.

Удары наносились ракетными войсками, артиллерией, авиацией и с помощью беспилотников.

2 декабря министерство обороны России заявило, что российские военные ударили по инфраструктуре аэродромов и объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса, в 127 районах.

До этого российские военные нанесли удары по объектам украинской армии в районе железнодорожного вокзала в Тернополе на Западной Украине.

Также координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что в Ровненской области Украины по воинской части ВСУ, где, предварительно, находились наемники из Польши, нанесли удар.

Ранее Кадыров рассказал об уничтожении опорных пунктов ВСУ на Украине.