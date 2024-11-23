Кадыров рассказал об уничтожении опорных пунктов ВСУ на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении с помощью беспилотников в Черниговской области Украины нескольких опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, удары производились в окрестностях населенного пункта Леоновка.

«Здесь в одном из районов лесопосадки нашими БПЛА-разведчиками была обнаружена локация врага, который оборудовал несколько опорных пунктов и, по всей видимости, планировал засесть в этой местности надолго», — написал Кадыров.

По его словам, данная территория является «зоной ответственности» 349 мсп «Ахмат-Россия» под командованием Заурбека Элимханова.

До этого сообщалось, что 17 ноября российские войска начали наносить массированные удары по критически важным объектам на территории всех регионов Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве за ночь взорвались два трансформатора.