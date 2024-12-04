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На Украине рассказали о потере контроля над важными населенными пунктами

Депутат Рады Сюмар заявила, что ВСУ прямо сейчас теряют Дзержинск и Курахово

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские войска продолжают покидать важные населенные пункты, уступая контроль над ними Вооруженным силам РФ. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Виктория Сюмар, пишет РИА Новости.

Законодатель прокомментировала ситуацию на поле боя в ходе заседания парламента.

«В эти минуты теряем Курахово, теряем Торецк (Дзержинск — «Газета.Ru»), и эти потери стали следствием того, что украинские войска после Авдеевки отвели в «голое поле», — сказала она.

По мнению Сюмар, после череды провалов в зоне боевых действий руководство страны должно было выработать конкретные предложения, в том числе связанные со строительством фортификационных сооружений. Однако власти до сих пор не предприняли никаких шагов в данном направлении, подчеркнула депутат.

Населенный пункт Авдеевка, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), перешел под контроль ВС РФ в феврале 2024 года. 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что приказал украинским военным покинуть город и отойти «на более выгодные рубежи». Позже секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, в то время занимавший должность министра обороны, доложил президенту страны Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки.

Ранее в Общественной палате РФ оценили ход боев за город Курахово в ДНР.

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