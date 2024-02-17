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Сырский приказал ВСУ отступить из Авдеевки

Главком ВСУ Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки

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Evgeniy Maloletka/AP

Подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого укрепленного города. Об этом заявил новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в социальных сетях.

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки <...> принял решение о выводе наших подразделений из города и переводи их на более выгодные рубежи», — пишет Сырский.

Он утверждает, что решение вывести войска было принято также для того, чтобы сохранить оставшиеся в городе подразделения.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что назначение Александра Сырского главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) выгодно России, так как он является плохим военачальником и может приблизить победу России.

Он напомнил начало боевой карьеры Сырского — бои за Иловайское и Дебальцевский котел, в котором погибли тысячи украинских военнослужащих. Командующим в этих боестолкновениях с украинской стороны был именно Сырский.

Ранее политолог заявил о назревающем бунте в рядах ВСУ из-за Авдеевки.

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