Вооруженные силы России взяли под полный контроль участок границы Луганской народной республики западнее населенного пункта Стельмаховка на Купянском направлении. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке и военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские силы на Купянском направлении продвигаются вперед сразу на двух участках фронта и уже охватывают с севера и юга населенного пункта Лозовая.

Накануне российские солдаты из «восточной» группировки ВС РФ взяли под контроль село Новодаровка в Запорожской области. По итогам ударов и боестолкновений враг потерял порядка 155 солдат, четыре бронемашины, один танк, САУ «Акация» и пять легковых автомобилей.

1 декабря Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Петровку и Ильинку.

Как считает военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, взятие этих населенных пунктов позволит ВС РФ охватить более крупные укрепрайоны ВСУ.

Ранее Марочко рассказал, сколько осталось взять населенных пунктов для полного контроля над ЛНР.