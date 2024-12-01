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Российские военные взяли под контроль Петровку в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Петровку в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Петровка в Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике бригадам ВСУ в районах Дзержинска, Щербиновки, Пушкино, Новоалексеевки и Зари в этом регионе.

Помимо этого, российские военнослужащие отразили 11 контратак ВСУ. В итоге противник потерял более 470 человек, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, орудие Д-20 и гаубицу.

Также в ведомстве сообщили, что солдаты российской армии в ходе боев заняли поселок Ильинка в Донецкой народной республике.

До этого в Минобороны отчитались, что российские войска за осень взяли под контроль 88 населенных пунктов в ДНР и ЛНР, Запорожской, Харьковской и Курской областях.

Ранее Минобороны показало кадры взятия под контроль Новоалексеевки.

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