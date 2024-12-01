Российская армия взяла под контроль Ильинку в ДНР

Солдаты российской армии в ходе боев заняли поселок Ильинка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в освобождении населенного пункта участвовали бойцы группировки ВС РФ «Юг». Им также удалось поразить позиции 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад украинских войск возле Курахово, Дылеевки, Предтечино, Часова Яра, Орехово-Василевки и Григоровки в ДНР.

Отмечается, что враг потерял порядка 380 солдат, два автомобиля, один БТР М113 и гаубицу FH-70 британского производства.

1 декабря назначенные Киевом власти подконтрольной Украине части Херсонской области сообщили о взрывах в районе складских помещений в регионе. По их данным, склады получили повреждения. Также был частично разрушен газопровод.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило об атаке на украинский центр подготовки операторов дронов.