Военный эксперт объяснил значение взятия Ильинки и Петровки в ДНР

Переход населенных пунктов Ильинка и Петровка в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль российской армии позволит ей в будущем охватить более крупные населенные пункты, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Каждый такой населенный пункт ведет к охвату более крупных укрепрайонов врага, городов, в частности, мы ждем Курахово, ждем Часов Яр, когда освободят. Все это дается нелегко», — сказал специалист.

Он отметил, что ВС РФ стремительно идут вперед, несмотря на непростую погодную ситуацию. По его мнению, это говорит о нехватке возможностей у противника.

О взятии Ильинки и Петровки Минобороны России отчиталось 1 декабря.

Отмечалось, что в ходе боев противник понес потери в личном составе и военной технике.

Ранее Минобороны РФ рассказало об ударах по складам и аэродромам ВСУ.