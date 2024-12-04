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Глава Новороссийска сообщил о работе системы ПВО в городе

Кравченко: в Новороссийске работает система противовоздушной обороны

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Евгений Биятов/РИА Новости

В городе Новороссийске Краснодарского края работает система противовоздушной обороны после предупреждения об атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава города Алексей Кравченко в своем Telegram-канале.

«В Новороссийске работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:44 по московскому времени.

По данным mk.ru, в Новороссийске произошло минимум два взрыва.

Незадолго до этого Кравченко сообщил, что в городе звучит сирена — сигнал «Внимание всем», была объявлена угроза атаки дронов. Он призвал сохранять спокойстве и не находиться на открытом пространстве.

В конце октября военный аналитик Сергей Полетаев отмечал, что характеристики украинских дронов позволяют им залетать вглубь территории РФ. По его словам, это «легкие самолетики» с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния — за тысячу километров и даже больше.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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Атаки БПЛА на Россию
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