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В Приморье появится центр подготовки снайперов

В Приморье в 2025 году планируют построить центр подготовки снайперов «Восток»

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Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Под Владивостоком планируется построить центр подготовки снайперов «Восток». Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает РИА Новости.

В ходе визита в Приморский край полпред заслушал доклад губернатора региона Олега Кожемяко о строительстве совместно с Федерацией боевого снайпинга, краевым правительством и Центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН». По его словам, глава Приморья подтвердил, что край готов построить современный полигон. Как отметил Трутнев, этот вопрос будет проработан в ближайшее время.

«Если делать, то общими усилиями. Если примем положительное решение, то начнем строить полигон. Олег Николаевич говорит о том, что тогда объект будет построен до конца 2025 года», — сказал полпред.

На территории полигона будут находиться учебные классы, дома-общежития, объекты для военно-спортивных игр и организации детских и юношеских программ. Также там разместятся плац и площадка для выставки образцов технических средств и оружия. Кроме того, предусмотрено создание крытых и открытых стрелковых галерей. В отдельном здании будут располагаться центр ремонта, подготовки, сборки снайперских комплексов, центр сборки специализированных беспилотных систем, цех и лаборатория по сборке специальных снайперских боеприпасов, экипировочный центр.

Планируется, что на полигоне детские и юношеские организации будут обучаться в рамках начальной военной подготовки.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что опыт бойцов Вооруженных сил РФ, а также возрастающие возможности военно-промышленного комплекса России стали основой успехов российской армии.

Ранее российский снайпер выиграл 17 дуэлей с украинскими стрелками в зоне СВО.

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