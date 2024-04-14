Российский снайпер выиграл 17 дуэлей со стрелками ВСУ

Российский снайпер в зоне специальной военной операции (СВО), которого зовут Константин, рассказал о 17 выигранных снайперских дуэлях со стрелками Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западными наемниками. Его слова передает ТАСС.

Константин считает выигранную снайперскую дуэль показателем эффективности работы любого снайпера. По его словам, это «своего рода высший экзамен, который ты проходишь либо на отлично, либо никак».

Он уточнил, что каждый снайпер высокой квалификации имеет свой почерк. Россиянин рассказал, что научился определять почерк основных украинских стрелков.

«Безусловно, есть факторы работы снайперов-наемников. У нас есть подтверждение, что против нас работали наемники, — их шевроны», — заявил боец.

6 апреля снайпер разведывательного подразделения Крымского полка Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Болт» спас сослуживцев, метко сбив украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) прототипа «Баба-яга» из винтовки.

20 марта российские снайперы выявили группу из 12 польских наемников, сражающихся на стороне украинской армии, и нейтрализовали их за одну минуту.

Ранее в США оценили состояние ВСУ.