Военные покинули здание парламента Южной Кореи

Военные покидают здание парламента Южной Кореи после принятия им резолюции об отмене военного положения. Об этом сообщает агентство Yonhap.

До этого парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Соответствующую резолюцию поддержали все 190 присутствовавших депутатов. Всего в парламенте 300 депутатов.

3 декабря президент Южной Кореи объявил о введении в стране военного положения. Решение он аргументировал стремлением «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Минувшей ночью лидер Южной Кореи провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Именно с этим, утверждает Yonhap, и связано введение военного положения в стране.

Ранее у входа в парламент Южной Кореи произошли столкновения.