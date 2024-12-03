В Польше высказались о введении военного положения в Южной Корее

Южнокорейское министерство обороны заверило Варшаву, что текущая политическая ситуация в республике не повлияет на выполнение военных контрактов и поставки вооружений. Об этом в своем аккаунте на платформе X написал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Глава военного ведомства рассказал, что руководство республики внимательно следит за обстановкой в Южной Корее. Власти находятся в постоянном контакте с военными атташе в Сеуле и Варшаве.

В то же время Косиняк-Камыш выразил уверенность, что сейчас взаимодействию Польши и Южной Кореи в сфере обороны ничего не угрожает.

«Мы получили <...> заверения заместителя министра обороны [Южной Кореи] Иль Сунга, что нашему сотрудничеству и выполнению контрактов на вооружение ничто не угрожает», — уточнил глава военного ведомства.

В июле 2022 года Варшава и Сеул заключили базовое соглашение о закупке польскими властями южнокорейской военной техники. В частности, договор касался поставок 980 танков К-2 «Черная пантера» и 288 ракетных систем залпового огня К-239 «Чхонму». С того момента стороны заключили два конкретных контракта о закупке и создании вооружений.

3 декабря текущего года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Журналисты отметили, что глава государства мог пойти на данный шаг из-за попыток провести против него процедуру импичмента.

Впоследствии в парламенте республики состоялось голосование за отмену военного положения. На мероприятии присутствовали 190 из 300 депутатов, которые единогласно поддержали соответствующую резолюцию.

Ранее в Японии отреагировали на введение военного положения в Южной Корее.