Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Войска командования военным положением пытаются зайти в парламент Южной Кореи

Yonhap: войска пытаются проникнуть в главное здание парламента Южной Кореи

Войска командования военным положением в Республике Корея пытаются проникнуть в главное здание южнокорейского парламента. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По информации журналистов, войска устанавливают баррикады возле здания парламента.

3 декабря южнокорейский лидер Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения в стране. По словам главы государства, это решение принято для «искоренения просеверокорейских сил», а также с целью «защиты свободного конституционного порядка».

В ночь на 3 декабря глава Южной Кореи провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Именно с этим, как утверждается, и связано введение военного положения в стране.

После этого ведущая в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» призвала своих парламентариев собраться в парламенте в связи с объявленным военным положением.

Позже стало известно, что министерство обороны Южной Кореи созывает встречу ключевых командиров. Военное ведомство призвало к усилению бдительности.

Ранее в министерстве иностранных дел КНДР сделали последнее предупреждение Южной Корее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами