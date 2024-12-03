Войска командования военным положением пытаются зайти в парламент Южной Кореи

Войска командования военным положением в Республике Корея пытаются проникнуть в главное здание южнокорейского парламента. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По информации журналистов, войска устанавливают баррикады возле здания парламента.

3 декабря южнокорейский лидер Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения в стране. По словам главы государства, это решение принято для «искоренения просеверокорейских сил», а также с целью «защиты свободного конституционного порядка».

В ночь на 3 декабря глава Южной Кореи провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Именно с этим, как утверждается, и связано введение военного положения в стране.

После этого ведущая в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» призвала своих парламентариев собраться в парламенте в связи с объявленным военным положением.

Позже стало известно, что министерство обороны Южной Кореи созывает встречу ключевых командиров. Военное ведомство призвало к усилению бдительности.

Ранее в министерстве иностранных дел КНДР сделали последнее предупреждение Южной Корее.