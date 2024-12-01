В США рассказали о шоке от удара ракетой «Орешник»

Удар российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по военному объекту на территории Украины шокировал Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил американский профессор и экономист Ричард Вольф в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Они (американцы. — «Газета.Ru») были потрясены и испугались», — отметил он и подчеркнул, что испытание «Орешника» застигло западные страны врасплох.

Вашингтон был уверен, что навсегда останется в центре мира, добавил Вольф.

Накануне газета The Washington Post писала, что новая российская ракета «Орешник» продемонстрировала разрушительную угрозу для Европы. В публикации говорится, что некоторые западные эксперты по вооружениям рассматривают это как «первый выстрел» в европейской гонке вооружений.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине допустили удар России по Верховной раде.