Зеленский: генералы должны быть в окопах

Во время международной конференции по продовольственной безопасности в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменить подходы к управлению ВСУ, передает «Суспільне».

По мнению главы государства, офицеры должны видеть солдат.

«Генерал, который не был в окопе, для меня не генерал, несмотря на опыт. Генералы должны быть в окопах», — сказал украинский лидер.

Он добавил, что сейчас основная задача главкома ВСУ Александра Сырского заключается в сокращении бюрократии в армии, а в приоритете находится «нравственное состояние военного».

«Если переход к системе «корпус — бригада», которую они (руководство ВСУ. — «Газета.Ru») предлагают на сегодняшний день, сократит это расстояние от генерала до солдата, если бюрократичность уменьшится, пусть делают так», — заявил Зеленский.

23 ноября в украинском генштабе назвали ситуацию на линии боевого соприкосновения сложной для ВСУ. Зеленский отдельно отмечал тяжелое положение военных Украины в Донбассе. По его словам, причина неукомплектованности ВСУ в этом регионе в том числе в медленных темпах помощи Запада.

Залужный заявил украинским военным о небольших шансах на выживание на фронте.