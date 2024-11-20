Залужный заявил украинским военным о небольших шансах на выживание на фронте

Посол Украины в Великобритании и бывший командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинским военнослужащим, проходящим обучение в Британии. В беседе с The Sun он заявил, что для солдат крайне важно не бояться пасть на поле боя, поскольку на современных полях сражения шансы на выживание становятся все меньше.

Залужный акцентировал внимание на том, что война в Украине с каждым днем углубляется и становится жесткой.

«Помните, что война с каждым днем становится все более жестокой. Она почти не оставляет шансов на выживание», — сказал Залужный во время его визита на одну из учебных баз в восточной части Великобритании, где украинские солдаты и офицеры тренируются и получают необходимые навыки.

Непосредственно перед этим, 18 ноября, министерство обороны Соединенного Королевства сообщило о том, что с февраля 2022 года около 50 тысяч украинских военнослужащих завершили обучение под руководством британских инструкторов. Эти данные свидетельствуют о значительных усилиях Великобритании по поддержке Украины в условиях военных действий. Глава Минобороны страны Джон Хили также заверил, что подготовка украинских войск будет продолжена и в 2025 году, что подчеркивает долгосрочную приверженность Британии к поддержке Украины в ее усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о психических расстройствах украинских инструкторов.