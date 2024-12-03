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ВС РФ поразили 11 украинских бригад в курском приграничье

Группировка «Север» поразила формирования 11 бригад ВСУ в курском приграничье

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что группировка Вооруженных сил РФ «Север» нанесла поражение формированиям 11 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах 14 приграничных населенных пунктов Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 11 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Свердликово и Южный.

В ведомстве добавили, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что в течение последних суток Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в результате боев на Курском направлении. По данным оборонного ведомства, общие потери противника составили более 300 военнослужащих. Также были уничтожены два танка и четыре боевые машины пехоты, среди которых две производства США модели Bradley. В дополнение к этому, российские войска ликвидировали 17 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и шесть минометов.

Ранее экс-полковник ВС РФ оценил шансы ВСУ удержаться в Курской области до инаугурации Трампа.

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