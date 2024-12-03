Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-полковник ВС РФ оценил шансы ВСУ удержаться в Курской области до инаугурации Трампа

Экс-полковник Матвийчук: ВСУ не смогут долго удерживаться в Курской области

close
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинская армия не сможет долго удерживаться в Курской области. Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, передает «Лента.ру».

«С точки зрения военной там практически все решено. Они несут критические потери, выбита техника, практически изолированы районы расположения частей, сорваны ротации, логистика не позволяет ввиду распутицы и больших потерь восстанавливать боеспособность», — заявил он.

По словам экс-полковника, ВСУ обречены и будут уничтожены из-за амбиций украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что желание выстоять до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа не носит военной составляющей, а связано лишь с политикой.

До этого BBC сообщил, что ВСУ приказали удерживать часть Курской области до инаугурации Трампа. По данным канала, украинские солдаты «опасаются, что могут проиграть». Кроме того, регулярные обстрелы со стороны ВС России приводят к хроническому недостатку сна у бойцов ВСУ.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как его обманом отправили воевать на территорию РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами