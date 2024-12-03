Украинская армия не сможет долго удерживаться в Курской области. Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, передает «Лента.ру».

«С точки зрения военной там практически все решено. Они несут критические потери, выбита техника, практически изолированы районы расположения частей, сорваны ротации, логистика не позволяет ввиду распутицы и больших потерь восстанавливать боеспособность», — заявил он.

По словам экс-полковника, ВСУ обречены и будут уничтожены из-за амбиций украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что желание выстоять до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа не носит военной составляющей, а связано лишь с политикой.

До этого BBC сообщил, что ВСУ приказали удерживать часть Курской области до инаугурации Трампа. По данным канала, украинские солдаты «опасаются, что могут проиграть». Кроме того, регулярные обстрелы со стороны ВС России приводят к хроническому недостатку сна у бойцов ВСУ.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как его обманом отправили воевать на территорию РФ.