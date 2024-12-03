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Названы суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 300 военных в Курской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

В течение последних суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в результате боев на Курском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, общие потери противника составили более 300 военнослужащих. Также были уничтожены два танка и четыре боевые машины пехоты, среди которых две производства США модели Bradley. В дополнение к этому, российские войска ликвидировали 17 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и шесть минометов.

С начала боевых действий на Курском направлении противник понес массовые потери. Всего было уничтожено более 37 655 военнослужащих, 228 танков, 165 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера и 1 223 боевые бронированные машины. Также зафиксированы потери в количестве 1 079 автомобилей, 308 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых 11 HIMARS и шесть систем MLRS производства США. Кроме того, из строя вышли 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций радиоэлектронной борьбы и 13 РЛС контрбатарейной борьбы.

Днем во вторник сообщалось, что в Курской области сотрудники Росгвардии разрушили блиндаж Вооруженных сил Украины и подвал, где находился личный состав.

Ранее экс-полковник ВС РФ оценил шансы ВСУ удержаться в Курской области до инаугурации Трампа.

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