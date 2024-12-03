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Под Ливаном ликвидировали командира «Хезболлы»

Sky News: Израиль ликвидировал командира «Хезболлы» при ударе под Дамаском

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Omar Sanadiki/Reuters

Армия Израиля ликвидировала одного из военных руководителей проиранской шиитской милиции «Хезболла» в Сирии. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По данным телеканала, командира ликвидировали в результате удара израильских ВВС по автомобилю под Дамаском на шоссе в международный аэропорт сирийской столицы в районе Акраба.

При попадании ракеты машина загорелась. Помимо командира, травмы получил находившийся за рулем шиитский боец.

Накануне израильские самолеты нанесли удары по пусковым установкам шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. В Армии обороны Израиля подчеркнули, что атака стала ответом на запуск ракет движением «Хезболла» по горе Дов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия с большой строгостью придерживается режима прекращения огня с Ливаном, одновременно проявляя решительность в ответ на любые нарушения, исходящие от «Хезболлы».

Ранее политолог объяснил быстрый провал «перемирия Байдена» в Израиле.

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