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Политолог объяснил быстрый провал «перемирия Байдена» в Израиле

Политолог Ципис: Израиль не собирался следовать «перемирию Байдена»

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Reuters

Израиль не планировал следовать перемирию, о котором объявил действующий американский лидер Джо Байден, причем в Белом доме знали об этом. Об этом заявил израильский политолог Саймон Ципис, пишет газета «Взгляд».

«Антиасадовская коалиция, за которой стоят США, действует так свободно потому, что ослаблена «Хезболла». А это, в свою очередь, выгодно и Израилю. Тель-Авив и не собирался следовать перемирию Байдена. И Вашингтон это знал», — заявил он.

По словам политолога, Тель-Авив получил возможность ударить по «Хезболле» в момент слабости, а Вашингтон составил план по свержению президента Сирии Башара Асада. Он добавил, что главными целями Израиля остаются уничтожение «Хезболлы» и ослабление Ирана, из-за этого речи о временном перемирии быть не может.

2 декабря израильские самолеты нанесли удары по пусковым установкам шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. В Армии обороны Израиля подчеркнули, что атака стала ответом на запуск ракет движением «Хезболла» по горе Дов.

Ранее Нетаньяху высказался о ходе перемирия с Ливаном.

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